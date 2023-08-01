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Giriş Tarihi: 1.8.2023 17:46 Son Güncelleme: 1.8.2023 18:11

Şehit Ramazan Kütük törenle memleketine uğurlandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesi çıkışında meydana gelen olayda, yerleşkeden çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı zırhlı araç, kaldırıma çarpıp devrilerek şehit oldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehit Ramazan Kütük törenle memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, İl Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesi çıkışında kullandığı zırhlı aracın kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu şehit düşen Ramazan Kütük'ün cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Törene, şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük, ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İlçe Belediye Başkaları, Silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende şehidin özgeçmişi okundu.

EŞİ TABUTA KAPANIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze törenine katılan şehidin yakınları ise tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Meslektaşlarının da gözyaşı döktüğü tören sonunda Ramazan Kütük'ün cenazesi, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Daha sonra İl Müftüsü Ramazan Tolan'nın yaptığı duanın ardından Kütük'ün cenazesi, karayoluyla toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

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Şehit Ramazan Kütük törenle memleketine uğurlandı
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