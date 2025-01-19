Şehit Salih Ay’ın ismi caddede yaşatılacak

Gerçekleşen törene, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve şehidin ailesi katıldı. Törenin ilk bölümü, Şehit Piyade Er Salih Ay'ın ailesinin evinde gerçekleştirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunarak şehidin ruhuna dualar edildi. Şehidin ailesi ve yakınları ile bir araya gelen protokol üyeleri, şehidin hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekti. Duaların ardından, şehidin adını taşıyan tabelanın bulunduğu alana geçildi.

Tabelanın açılışı öncesinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Aydoğdu, Şehit Piyade Er Salih Ay'ın aziz hatırasını yaşatmanın bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak; 'Salih kardeşimiz şehit olduktan sonra biz burada bir okula şehidimizin ismini vermiştik. Belediye başkanımız da meclis kararıyla buradaki sokağa Salih Ay'ın ismini verdi. Bugün beraber birlikte geldik, duamızı ettik. Annesine, babasına, sevenlerine taziyelerimizi ilettik. Cenabı Allah mekanını cennet eylesin, Peygamberlikten sonra en büyük makamlardan biri şehitlik makamı. Biz bugün evimizde, sokakta, caddede gezebiliyorsak bu şehitlerimiz sayesinde. Tekrardan Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi. Tören sonunda, Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Tabelada "Gölcük Mahallesi Şehit Piyade Er Salih Ay Sokağı" yazısı yer alıyor. Şehit ailesi, evlatlarının adının bir caddeye verilmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.