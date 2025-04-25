Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, Şehadetinin 10. yılında Kırıkkale’de anıldı

Hukuk camiasının ismi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 10. yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı. Ata Hukuk Topluluğu'nun öncülüğünde gerçekleşen törene, şehidimizin babası Hakkı Kiraz'ın katılımı damga vurdu. Programa; Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Avcı ve çok sayıda yargı mensubu ile öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarını Ata Hukuk Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Nurdan Orbay Ortaç ve Topluluk Başkanı Selim Orhan Odacı yaptı. Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan konuşmasında gençlere seslenerek, "Mehmet Selim Kiraz, yalnızca bir savcı değil, adaletin simgesidir. Onun adını yaşatmak hepimizin görevidir. Gençler, onun diktiği ağacın gölgesindesiniz. Sizler de birer ağaç dikin ve bu millete nefes olun" dedi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özgür Yalçın, "Buradaki her bir genç arkadaşımız bir Mehmet Selim Kiraz'dır. Şehidimizi kaybettik ama binlercesini kazandık" diyerek genç hukukçulara ilham verdi.

İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan, şehidin adaletin yılmaz savunucusu olduğuna dikkat çekerek, "Bu saldırı adalete olan güveni zedelemek istedi ama aksine daha da güçlendirdi" dedi. Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin ise, "Şehit Savcımız sadece bir kişi değil; adaletin, onurun ve vakarın temsilcisidir. Genç hukukçular olarak onun izinden yürüyün" sözleriyle şehidin taşıdığı değerlerin altını çizdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin de konuşmasında, "Onun şehadetiyle susturulmak istenen adalet sesi, bugün daha güçlü bir şekilde yükselmektedir. Onun ideallerini yaşatmak hepimizin görevidir" dedi.

Programın en duygusal anı ise şehit savcının babası Hakkı Kiraz'ın sözleriydi. "Bir Mehmet Selim gider ama binlercesi yetişir. Buradaki her biriniz benim evladım gibisiniz. Oğluma hep şunu söyledik: Gölge olma, adalet ol. Ve görüyorum ki bu adalet tohumu bugün yeşeriyor" diyerek salondaki herkesi derinden etkiledi.