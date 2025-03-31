Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Ölümünün 10. Yıl Dönümünde sevenleri tarafından anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiraz için paylaştığı mesajda 'Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun' dedi. Kuzeni Fahrettin Can , çocukluklarının birlikte geçtiğini 10 yıl geçmesine rağmen acısının kalbinde hala taze olduğunu söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde 31 Mart 2015'te sürdürdüğü bir terör soruşturmasında, DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Siyasi isimler Selim Kiraz'ı 10. ölüm yıl dönümünde rahmetle andı.

'MEKANI CENNET OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.

KUZENİ FAHRETTİN CAN, "10 YIL GEÇTİ FAKAT ACISI YÜREĞİMİZDE HALA TAZE"

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için Eyüpsultandaki kabri başında 9.ölüm yıldönümünde törenler düzenlenirken bu yıl aile kararı ile Hem Ramazan Bayramına denk gelmesi hem de Saraçhanedeki olaylardan dolayı tören yapılmaması istendi. Adli makamda şehit edilen Cumhuriyşet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni düzenlenmezken sevenleri ve aile yakınları dua etmek için Eyüpsultandaki mezarı başına geldi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hem kuzeni hem de çocukluk arkadaşı olan Fahrettin Can ailesi ile birlikte Mersin'den İstanbul'a gelerek Eyüpsultan Mezarlığındaki kabri başında dua etti. Can Mehmet Selim Kiraz'ın Mersinde okuduğunu ve çocukluğunun birlikte geçtiğini belirterek , "Mehmet Selim Kiraz benim kuzenimdir ve aynı yaştaydık. Çocukluğumuz birlikte geçti. Kendisi eğitimini Mersinde tamamladı ve Ülkesine hizmet etmek için savcı oldu. Görevi başındayken şehit edildi. Aradan 10 yıl geçti fakat acısı kalbimizde daha dün gibi taze. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun" dedi.