Şehit Şerife Bacı’ya büyük saygısızlık

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir parka Kurtuluş Savaşı'nda cephaneleri korumak isterken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı'nın adı verildi. Parka şehidin fedakarlığını anlatan bir de tabela asıldı. Görkemli bir törenle açılan parkın tabelaları magandalar tarafından tahrip edilince Tekirdağ Kastamonulular Derneği'nin talebi üzerine tabelalar değiştirilmek üzere söküldü. Skandal işte o zaman patladı.Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şehit Şerife Bacı'nın adını taşıyan tabelaları değiştirerek, eski bir belediye başkanının adını taşıyan tabela astı. Şehide yapılan saygısızlık, hem Tekirdağ halkı hem de Tekirdağ'da yaşayan Kastamonulular arasında şok etkisi yarattı. Gelen tepkiler üzerine tabeladan eski başkanın adı da silindi. Boş tabela asılan park, "isimsiz park" olarak ilçede alay konusu oldu. En büyük tepki ise Kastamonulular Derneği'nden geldi.Tekirdağ Tümkasder Başkanı Rasim Gürsoy "Kastamonulular olarak bu bize yaptıkları ilk ayrımcılık değil. Önceki dönem belediye başkanı derneğimize her 15 günde bir yöremizin yiyeceklerini yapıp ücretsiz olarak ikram etmemiz için masa, sandalye ve çadır tahsis etmişti.Bu çadırın brandasının yırtıldığını ve değişmesi gerektiğini söylediğimiz de elimizdeki çadırı komple aldılar ve geri vermediler. Şimdi de Kurtuluş Savaşı şehidi olan ve ülkemizin bağımsızlığı için cephaneleri koruyup donarak ölen Şerife Bacı'nın adını sildiler. Süleymanpaşa Belediye Başkanı ve yardımcılarına ulaşamıyoruz. Ulaşsak dahi, vaat var icraat yok. Birileri bu ayıba son vermeli. Beceremiyorlarsa veya yapmak istemiyorlarsa, bıraksınlar biz yapalım" dedi.