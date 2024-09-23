Haberler Yaşam Haberleri Şehit Şeyda Yılmaz’ı hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 23.9.2024 14:28 Son Güncelleme: 23.9.2024 14:38

Şehit Şeyda Yılmaz’ı hayattan kopardı

İstanbul Ümraniye'de daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden Yunus Emre Geçti’yi yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz’a ateş ederek ölümüne sebep olan şüpheli Geçti, Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Tam 26 suçtan kaydı olan şüphelinin savcılık işlemleri de başlatıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Şehit Şeyda Yılmaz’ı hayattan kopardı

Ümraniyede gece saatlerinde Ümraniye Dudullu Polis Merkezi'nde görevli memurlar, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden Yunus Emre Geçti'yi yakalama operasyonu için harekete geçmişti. Şüpheli Geçti ile polis memurları arasında çıkan arbedede şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

SAVCILIK İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Türkiye'nin yasa boğulduğu olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Yunus Emre Geçti, emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle bugün Anadolu Adliyesi'ne getirildi. 26 farklı suç kaydı olan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin savcılık işlemleri de başlatıldı.

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Şehit Şeyda Yılmaz’ı hayattan kopardı
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