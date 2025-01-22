Şehit Şeyda Yılmaz’ın adı polisliğe adım attığı salona verildi

İstanbul Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği'nde görevliyken 22 Eylül 2024 tarihinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurularak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ı adı düzenlenen törenle polis mesleğine adım attığı fiziki yeterlilik sınavına girdiği polis meslek yüksekokuluna verildi. Yüksekokulunun spor salonunda düzenlenen törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, şehit polis memurunun eşi Semih Yılmaz, şehidin babası Mehmet Yağlı, Nurgül Yağlı ve polis meslek yüksekokulunda eğitim göre kadın polis adayları katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Şehit Polis Şeyda Yılmaz anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi. Şeyda Yılmaz'ın polislik mesleğine hazırlandığı görüntüleri izleyen eşi ve ailesi duygusal bu sırada duygusal anlar yaşadı.

ŞEYDA YILMAZ ÖRNEK ALACAĞIMIZ BİR KAHRAMAN

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Şüphesiz şehitlerimiz milletin onuru, gururu, geleceği ve bağımsızlığı için canlarını hiçe sayarak bizlere bu güzel vatanı emanet etmişlerdir. Bugün burada 22 Eylül 2024 tarihinde görevini yerine getirirken şehit olan kahramanımızın adını yaşatacak olan spor salonuna ismini vererek hatırasını ölümsüzleştirmek için bir adım atıyoruz. Sadece bir polis memuru olarak değil örnek alacağımız bir kahraman olarak hafızalarımızda yer alan Şeyda Yılmaz'ı genç yaşında gösterdiği vatan sevgisi, azim, cesaret ve görev bilinci tüm Türkiye'ye ve meslektaşlarına örnek olmuştur." dedi. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise, "Şehit Şeyda Yılmaz vatanını, bayrağını canından aziz bilerek görevini yerine getirirken şehitlik makamına erişmiştir. Şehitlerimizi milletin ebedi yıldızlarıdır. Işıkları hiçbir zaman sönmez. Yolumuzu aydınlatmaya her zaman devam ederler. Bu milletin kahraman kadınları da gerektiğinde yüreğindeki vatan aşkıyla gerektiğinde bir Nene Hatun, gerektiğinde bir Şerife Bacı olup göğsünü düşmana siper ederler." diye konuştu. Şehidin eşi polis memuru Semih Yılmaz da, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada yetişen kardeşlerimiz de devlete, vatana, millete görevini ifa ederler. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Rabbim ülkemizi, devletimizi, teşkilatımızı korusun" ifadelerini kullandı.