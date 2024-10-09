Şehit Şeyda Yılmaz’ın hatırasına büyük saygısızlık

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü şüpheli Yunus Emre Geçti'nin şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında sosyal medyada çirkin yorumlar yapan şüpheli hakkında dava açıldı. Yaşanan korkunç olayın ardından sosyal medyada şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında çirkin yorumlarda bulunan Uğur Bostan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından hazırlanan iddianamede şüphelinin "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapsi talep edildi.