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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:16

Şehit silah arkadaşları için okudular! Tüyleri diken diken eden marş

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti. Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ve cephede çarpışan arkadaşları için Harp Okulu Marşı'nı okuyan teğmenler, tüyleri diken diken diken etti.

İHA
Şehit silah arkadaşları için okudular! Tüyleri diken diken eden marş
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Sosyal Tesisleri'ne gelerek şehidin acılı ailesi ile görüştü. Aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu.

Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarpışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakini gururlandırdı. Alandakiler, marş bitiminde tüyleri diken diken eden teğmenleri alkışladı.
Şehidin annesi Gürcan Öztürkmen, marş esnasında teğmenlerden birinin elini tutarken, marş bitene kadar teğmenin elini bırakmadı.

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Şehit silah arkadaşları için okudular! Tüyleri diken diken eden marş
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