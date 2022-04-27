Şehit Sözleşmeli Er Yunus Kalkan son yolcuğuna uğurlandı

Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan'ın cenazesi Hatay'ın Yayladağı ilçesi mezarlık kompleksinde getirildi. Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu belirtilen şehit Kalkan'ının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede güçlükle ayakta duran abla Birgül Çevik asker selamı ile kardeşini son yolculuğuna uğurlarken, vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.