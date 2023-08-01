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Giriş Tarihi: 1.8.2023 18:00 Son Güncelleme: 1.8.2023 18:11

Şehit Tatlı’nın naaşı toprağa verildi

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, ﻿Afyonkarahisar'da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düştü. Tatlı'nın cenaze törenine katılan Başkan Güngör, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehit Tatlı’nın naaşı toprağa verildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afyonkarahisar'da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenaze törenine katıldı.

Şehit Mustafa Tatlı'nın baba ocağı Döngele Mahallesi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri erkân, protokol üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Tatlı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten ve acılarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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Şehit Tatlı’nın naaşı toprağa verildi
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