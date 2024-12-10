Şehit Teğmen Aydın’da son yolculuğuna uğurlandı! Anne Kübra Dut: Oğlum seninle gurur duyuyorum

Şehit teğmenin cenazesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldikten sonra Germencik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Camikebir Mahallesi'nde dedesinin yaşadığı eve getirildi. Şehidin annesi Kübra ve kardeşi Ecemnur Dut ile yakınları gözyaşı döktü.

HELALLİK ALINDI

Burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, Çarşı Camisi'ne götürüldü. Baba Ali Dut ve yakınları tabuta sarıldı, şehidin kılıcı tabutun kenarına bırakıldı. Dut'un annesi Kübra ve babası Ali, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Dut "Oğlum seninle gurur duyuyorum" diyerek tabuta sarıldı.

'BEN PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU

Acılı dede Bekir Nalbantoğlu, "Mustafa, 'Ben pilot olacağım.' diyordu, başka da şey demiyordu. Ne yapacaksın, Allah'ın takdiri. Elimizden gelen bir şey yok. Allah onu daha çok seviyormuş, aldı, gitti." diye konuştu. Şehidin dayısı Mustafa Nalbantoğlu da yeğeninin hep pilot olmayı hayal ettiğini ifade ederek, "(Teğmen olacağım, pilot olacağım.) derdi. Amacı oydu zaten. Hepsini başardı. Çok efendi, çok dürüst, aslan gibi biriydi. Biz bir aslan yetiştirdik. Vatan sağ olsun. Vatan varsa biz daha çok aslan yetiştiririz." dedi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Dut'un cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.