Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in adı kütüphanede ölümsüzleştirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında 4/5 ay önce şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ismi kütüphane ve toplantı salonunda ölümsüzleştirildi. Şehidin silah arkadaşları 2021 Kara Harp Okulu Anafartalar Taburu tarafından kütüphane ve toplantı salonu Çarşamba Değirmenbaşı Ortaokulu'nda dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde duygusal anlar yaşanırken, şehidin anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Törene İlçe protokolü, Tugay Komutanlığı personeli, silah arkadaşları ve sevenleri katıldı. Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencileri şehit ağabeyleri Eril Alperen Emir için yazdıkları mektubu okudu.

Açılış töreninde şehit anne ve babasına plaket, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edilirken kütüphane ve toplantı salonunun yapımında emeği geçenlere plaket verildi. Binlerce öğrencinin on binlerce kitapla buluştuğu kütüphane, şehit ailesi ve sevenlerini gururlandırırken gençlere vatan sevgisi aşılaması adına ölümsüz eserler listesinde yerini aldı.