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Giriş Tarihi: 14.1.2024 15:17 Son Güncelleme: 14.1.2024 16:03

Şehit üsteğmen Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32) memleketi Aksaray’da son yolculuğun uğurlandı.

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Şehit üsteğmen Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a getirildi.

Şehit üsteğmenin naaşı Ereğli Kapı Mahallesinde oturan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Ulu Camii avlusuna götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Ali Rıza Alaboyun, sivil ve askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaan ATALAY/SABAH

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Şehit üsteğmen Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı
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