Şehit üsteğmen Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a getirildi.

Şehit üsteğmenin naaşı Ereğli Kapı Mahallesinde oturan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Ulu Camii avlusuna götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Ali Rıza Alaboyun, sivil ve askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaan ATALAY/SABAH