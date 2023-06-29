Haberler Yaşam Haberleri Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesine binlerce kişi katıldı
Giriş Tarihi: 29.6.2023 12:09 Son Güncelleme: 29.6.2023 12:35

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesine binlerce kişi katıldı

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesine Alanya’dan ve yakın ilçelerden katılan binlerce vatandaş katılırken cenazesi vatandaşların elleri üzerinde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesine binlerce kişi katıldı

Pençe Kilit Operasyonu'nda girdiği çatışmada ağır yaralanarak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras, memleketi Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras, Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanmıştı. Ankara GATA'da tedaviye alınan Alpay Çavuş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi askeri uçakla dün Ankara GATA Hastanesinden Gazipaşa Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi anne Selvinaz, babası Hüseyin Aras, kardeşleri ve çok sayıda mesai arkadaşı tarafından askeri törenle karşılandı.

Bugün ise Aras'ın cenazesi önce baba evinden helallik alındıktan sonra Alanya Aliefendi Merkez Camii'nden cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Selvinaz Aras ve Hüseyin Aras'ı, şehidin mesai arkadaşları teskin etti.

Törene şehidin ailesi ve Eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Garnizon Komutanı Albay Kemal Çakıroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından binlerce vatandaşlarını katılımıyla şehit cenazesi eller üzerine Aliefendi Merkez Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Alpay arasın naaşı gözyaşları içerisinde defnedildi.

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Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesine binlerce kişi katıldı
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