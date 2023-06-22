Haberler Yaşam Haberleri Şehit Uzman Çavuş Aras’ın cenazesi Alanya’ya getirildi
Giriş Tarihi: 22.6.2023 17:58 Son Güncelleme: 22.6.2023 19:40

Şehit Uzman Çavuş Aras’ın cenazesi Alanya’ya getirildi

Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralan ve 6 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesi Alanya’ya getirildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Şehit Uzman Çavuş Aras’ın cenazesi Alanya’ya getirildi

Alanya Gazipaşa Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı.

Annesi Selvinaz Aras ve babası Hüseyin Aras'ın gözyaşlarını tutamadığı, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabut, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.Şehit Aras'ın cenazesi, Aliefendi Mahallesi'nde yarın cuma namazına müteakip kılınacak namaz sonrası Aliefendi Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

YÜCEL: ALANYA'DA 3 GÜN MÜZİK YASAK!

Şehit haberi ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde 3 günlük müzik yasağı kararı aldıklarını açıkladı.Encümen kararına uyulması hususunda tüm vatandaşları duyarlı ve saygılı olmaya davet eden Başkan Yücel, "Aldığımız 3 günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum." dedi.

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Şehit Uzman Çavuş Aras’ın cenazesi Alanya’ya getirildi
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