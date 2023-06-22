Şehit Uzman Çavuş Aras’ın cenazesi Alanya’ya getirildi

Alanya Gazipaşa Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı.

Annesi Selvinaz Aras ve babası Hüseyin Aras'ın gözyaşlarını tutamadığı, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabut, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.Şehit Aras'ın cenazesi, Aliefendi Mahallesi'nde yarın cuma namazına müteakip kılınacak namaz sonrası Aliefendi Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

YÜCEL: ALANYA'DA 3 GÜN MÜZİK YASAK!

Şehit haberi ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde 3 günlük müzik yasağı kararı aldıklarını açıkladı.Encümen kararına uyulması hususunda tüm vatandaşları duyarlı ve saygılı olmaya davet eden Başkan Yücel, "Aldığımız 3 günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum." dedi.