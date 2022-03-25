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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:49 Son Güncelleme: 25.3.2022 17:00

Şehit Uzman Çavuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehit Uzman Çavuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda yaralanarak şehit olan Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş memleketi Adıyaman’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş eğitim alanındaki silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş şehit oldu.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kahraman Silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

İZMİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Mahmut Güleş için, görev yeri olan İzmir'de tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı havayolu ile memleketi Adıyaman merkeze buradan baba ocağı olan merkeze bağlı Doyran köyüne getirildi. Burada kılınan ikindi namazına müteakip, il müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazı sonrası il müftüsü Mehmet Taşçı'nın şehidimize haklarınızı helal edin dediği esnada Şehit Mahmut Güleş'in eşi Sevda Güleş, Çocukları Nisa Gizem Güleş (17), İrem Güleş (17) ve Ahmet Ömer Güleş (10) hakkımız helal olsun diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Doyran köyünde düzenlenen cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Şehit Yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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