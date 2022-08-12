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Giriş Tarihi: 12.8.2022 23:45 Son Güncelleme: 13.8.2022 01:39

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Demir, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-İ Şerifle Anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyinde PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu şehadete erişen Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Demir, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-İ Şerifle Anıldı

İstihkâm Uzman Çavuş Mustafa Demir'in ailesi tarafından Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyünde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Mustafa Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit İstihkâm Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in babası Osman Demir'e başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Demir, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-İ Şerifle Anıldı
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