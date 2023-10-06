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Giriş Tarihi: 6.10.2023 14:55 Son Güncelleme: 6.10.2023 16:47

Şehit uzman çavuş parlak dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen törenin ardından dualarla son yoluculuğuna uğurlandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehit uzman çavuş parlak dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kahti ilçesinde düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 2. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğ General Mustafa Er, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mastafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz, oda başkanları, Şehidin ailesi ve akrabaları katıldı.

Hakkari Çukurca'da gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak (27) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023'de tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş'un (27) tedavisi GATA'da devam ediyordu. Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin naaşı Ankara'dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Şehit Uzman Çavuş Parlak için Kahta Çağrı Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından törenle Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyüne götürülerek defnedildi.

Vesile ve Ali Parlak çiftinin 12 çocuğundan birisi olan Uzman Çavuş Parlak'ın evli olduğu öğrenildi.

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Şehit uzman çavuş parlak dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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