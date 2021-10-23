Şehit ve gazi çocukları ücretiz yararlanacak

Esenyurt Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. 2022 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda AK Parti grubunun indirim teklifi dikkat çekti. CHP grubu tarafından kreş ücretlerine yönelik 900 liralık teklif yapıldı. CHP grubuna karşı ret oyu veren AK Parti grubu ise farklı bir teklif sundu. AK Parti grubu kreş ücretlerinin 690 lira olmasını istedi. Yapılan teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca 2022 yılının Ocak ayında geçerli olmak üzere dezavantajlı ailelerin mağduriyetini giderecek indirimler de yapıldı. Buna göre; tek maaşlı kiracı ailelerin ve tek maaşlı ev sahibi olup ev kredisi ödeyen ailelerin çocuklarının kreş ücretlerine yüzde 50 indirim uygulanacak. Bunun yanında AK Parti grubu verdiği teklifte şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının kreş hizmetinden ücretsiz yararlanmasını sağladı.