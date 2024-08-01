Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz özel okul imkânı

Millîi Eğitim Bakanlığı'nca şehit, gazi yakını ile koruma altındaki çocukların özel okullara ve çeşitli kurslara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi yerleştirme için başvurular başladı. Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında okutulacak ücretsiz öğrencilerin kurumlara yerleştirme işlemlerinin esasları belli oldu. Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma kararı verilen çocuklar ile özel okul ve kurslarda ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin işlemler bu yıl ilk kez merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Kurumların ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları yüzde 3'lük oranın yüzde 2'lik kısmı bakanlık tarafından hazırlanan modül üzerinden yerleştirilecek.