Şehit yakını ve gazilere 4,8 milyon lira destek

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında 310 milyon TL, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası düzenlenen kampanyada 52 milyon TL ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan askeri personele dağıtılmak amacıyla düzenlenen kampanyada 2 milyon TL, toplam 364 milyon 308 bin 289 TL toplanan bağış vakfa aktarıldı. Şartlı bağış olarak toplanan bu paralar düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. Hak sahiplerine Mart 2022'de yaklaşık 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme yapıldı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 189 kişiye aylık 1500'er TL ödeniyor.



BU AY YAKLAŞIK 4,8 MİLYON LİRA ÖDENDİ

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazilerine bu ay toplam 4 milyon 468 bin 500 lira ödendi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay 138 bin lira yatırıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan Mart 2022'de toplam 183 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mart 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödemede bulundu.



BAYRAMLARDA EK ÖDEME YAPILIYOR

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 104 milyon 145 bin TL destek sağladı. Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor. Hak sahiplerine Nisan 2021'den bu yana aylık düzenli bin 500 TL ödeme yapılıyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin 100 TL ikramiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.



ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA MADDİ MANEVİ DESTEK

Vakıf 15 Temmuz vakfı gibi değerlendiriliyor ama vakıf, bir çatı vakfı. Vakıf, Türkiye'deki herhangi bir şehit ya da gazi yakınının tamamının hizmetine açık. Öte yandan vakıf maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alıyor. Özellikle şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ile sportif faaliyetler düzenleniyor.