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Giriş Tarihi: 20.2.2022 20:17 Son Güncelleme: 20.2.2022 20:44

Şehit yeğeninin nişan yüzüğünü Başkan Yavuz taktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehit yeğeninin nişan yüzüğünü Başkan Yavuz taktı

2011'de PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu işyerlerinde şehit olan Devah ve Bilal Çelikten’in yeğenleri Yunus Çelikten’in nişanlandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu işyerlerinde vurulan sivil şehit Devah ve kardeşi Bilal Çelikten'in yeğenleri Yunus Çelikten'in nişan töreni yapıldı. Haliliye'de yapılan törene Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Eyyubiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İlhami Günbegi ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve yakınları katıldı.

Haliliye'de yapılan törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkan Mehmet Yavuz, "Gençlerimizin acılarında yanlarında olduğumuz gibi bu mutlu anlarında da yanlarındayız. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Dua edildikten sonra yüzükler Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz tarafından takıldı.

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Şehit yeğeninin nişan yüzüğünü Başkan Yavuz taktı
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