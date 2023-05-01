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Giriş Tarihi: 1.5.2023 19:03 Son Güncelleme: 1.5.2023 19:22

Şehit Yunus Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta askeri personeli taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Şehit Yunus Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki törenin ardından Balıkesir'e uğurlanan Şehit Yunus Öztürk, baba ocağının bulunduğu Gönen ilçesine getirilerek helallik alındı. Evli ve iki çocuk babası 26 yaşındaki Şehit Öztürk'ün eşi ile annesi Fatma, babası Efrahim Öztürk ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

aha sonra kortej eşliğinde Gönen çarşı camiine getirilen Şehidin cenazesi, yoğun bir katılım eşliğinde kılınan cenaze namazı sonrası kırsal Çığmış Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da katıldı.

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Şehit Yunus Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
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