Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını istemesi üzerine harekete geçildi.

Vali Ömer Toraman, Şehit Ataş'ın ailesi ile lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elif'in ailesini bir araya getirdi. Şehit Ataş'ın vasiyeti doğrultusunda Elif'in tüm ihtiyaçları karşılanacak. Böylece Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirilmiş oldu.