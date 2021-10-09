Şehitler anısına kurduğu bahçenin ilk hasadını şehit yakınlarına gönderdi

Artvin merkezde bulunan Gazi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Bülbül, Şavşat ilçesine bağlı Dalkırmaz köyündeki 15 dönümlük arazisine 2015 yılında Valilik desteğiyle elma, armut, üzüm, hurma, ayva, kestane olmak üzere 500 farklı meyve ağacı aşılattı. Bülbül'ün şehitlerin adını verdiği ağaçlar, bu yıl ilk meyvelerini verdi. İlk hasadı yaptıklarını belirten Bülbül, Türkiye genelinde belirlenen şehit ailelerine meyveleri kargoyla gönderdiğini söyledi.

"ŞEHİTLERİMİZE UNUTMADIK"

Bülbül, "Babamla birlikte arazimizin tamamını devletimizin desteğiyle 2015 yılında aşılama yöntemiyle yaptık. Bahçemize yaklaşık 500'ün üzerinde meyve ağacı var. Buradaki amacımız öncelikle Artvin meyve ırklarının kaybolmasını önlemek ve sonraki nesillere aktarımını sağlamak. Meyve bahçesini oluştururken de şehitlerimizi de unutmamak ve onlara borcumuz olduğu düşünerek bahçemizde çalışmalarımızı sürdürdük. Yıllar sonra ağaçlar meyve verdi ve ilk hasadımızı yaptık. Araştırmalarımız sonucu Türkiye genelinde ki şehit yakınlarına bir aydır kargo yaparak meyveleri gönderdik. Gönderdiğimiz meyveleri alan şehit yakınları bizleri arayarak mutu olduklarını ifade ettiler. Bu da hem babamı, hem de beni çok mutlu etti. Şehitlerimizi unutmamalıyız, unutmayacağız. Şehitlerimizin borcunu bir nebze ödeyebiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

"ÖĞRETMENİMİZLE GURUR DUYDUK"

Bülbül, bahçesinden yaptığı ilk hasadın mahsulleri Türkiye Hak Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Sakarya Şubesine gönderdi. Türkiye Hak Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Sakarya Şube Başkanı ve Onursal Başkanı Salim Yarar, "Öğretmen İbrahim Bülbül, meyve bahçesinde şehit oğlumun ismini vermesi yüksek derecede bizi çok gururlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin anısına yaptırdığı bahçede topladığı meyveleri ilk olarak şehit yakınlarına göndermesinden dolayı ayrıca büyük gurur yaşadık." dedi.

Şırnak'ta 8 Ocak 1996 yılında 9 denizci askerin PKK'lı teröristlerle çatışma sonucunda şehit düşen Deniz Onbaşı Fatih Kemal Yarar'ın da babası olan Yarar, "Şehitlerimiz bizi hür ve bağımsız yaşatır. Biz de onların aziz anılarını ebediyete yaşatabilmek için mücadele verip, onları yaşatmak istiyoruz. İbrahim Bülbül hocamızı yaptığı gibi önemli davranışlar sergilemek çok önemlidir. Hocamızın bize gönderdiği meyveleri burada bulunan şehit yakınlarına verdik. Artvin'den, Sakarya'ya şehitlerimizin anısına kurulan meyve bahçesinden şehit yakınlarımıza meyve gönderildi. Büyük gurur duyduk. İbrahim hocamıza bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.