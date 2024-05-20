Şehitler karekod ile gelecek nesillere taşınacak

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Amasya'daki bütün şehit mezarlarını bir bir kayıt altına alarak dijital ortama taşıdı. Dijital ortamdaki bilgiler, şehit mezarlarına karekod yöntemi ile işlendi. Şehit mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar üzerinde bulunan karekodu akıllı telefonlarına okutarak şehitle ilgili birçok bilgiye ulaşabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü, Amasya ve ilçelerinde bulunan bütün şehit mezarlarının kayıt altına alınması ve şehitlerin bilgilerinin ve kahramanlığının gelecek nesillere aktarılması için önemli bir çalışma yaptı. Şehit mezarlarında hayata geçirilen karekod uygulaması ile şehidin doğum yeri, şahadet tarihi ve yeri gibi bilgiler akıllı cep telefonları ile kolayca ulaşılabilir hale geldi.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, ilk önce Amasya ve ilçelerindeki tüm şehit mezarlarının ve mezarda yatan şehidin bilgilerini dijital ortama kaydetti. Her şehit için ayrı bir sayfa oluşturulurken bu sayfalar karekod denen işaretlerle kodlandı. Daha sonra her şehit mezarına kendi bilgilerinin yer aldığı sayfanın karekodu şehidin mezarına işlendi.

Artık şehit mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, şehit mezarı üzerindeki karekodu, akıllı telefonların kamerası ile okutunca, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün şehit için hazırladığı ve şehidin doğum yeri, tarihi, şahadet yeri ve tarihi gibi bilgilere erişebilecek.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, vatan bekası için canlarını feda ederek toprağa düşmüş şehitlerin hatıralarının unutulmaması için böyle bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Keskin, "Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüzün önderliğinde ilimizde vatanın bekası uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hatıralarının unutulmaması, nesilden nesile aktarılması, bu kahramanlık öykülerinden bütün halkımızın, bütün ziyaret eden insanların faydalanması adına, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerden de faydalanarak böyle bir karekod uygulamasını Amasya Aile Sosyal Hizmetler il müdürlüğü olarak böyle bir proje başlatmış bulunmaktayız. Bu vesileyle şehitlerimizi ziyarete gelen misafirlerimizin şehitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almalarını sağlamayı amaçlamaktayız. İlimiz merkez ve tüm ilçelerde bu projeyi başlatmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verdi.

Proje ile, Amasya ve ilçelerinde yatan tüm şehitlerin vatan bekası için canlarını feda ederek yazdıkları kahramanlık hikayesi ve şehit bilgileri gelecek nesillere aktarılacak