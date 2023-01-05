Şehitler memleketlerine uğurlandı! TIR sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Konya-Adana karayolu üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, askeri personeli taşıyan araç, yoğun sis nedeniyle önlerinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve İkmal Er Halil Seltan kaza yerinde şehit olurken 2 askerde yaralandı.
'MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR'
Şehit askerler için Konya Havalimanında tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile askeri ve sivil erkan katıldı.