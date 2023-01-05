Şehitler memleketlerine uğurlandı! TIR sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Özgeçmişlerinin okunması ve duanın ardından şehitlerin cenazeleri askeri uçakla memleketlerine gönderildi. Harun Uğur'un cenazesi Malatya'ya Er Seltan ise Hatay'a uğurlandı. Şehitlerin erzak alımı ve bazı idari işler için kent merkezine geldikleri belirtildi.