Haberler Yaşam Haberleri Şehitler memleketlerine uğurlandı! TIR sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 5.1.2023 14:07 Son Güncelleme: 5.1.2023 14:37

Şehitler memleketlerine uğurlandı! TIR sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Konya'da yoğun sis nedeniyle önündeki TIR’a arkadan çarpan askeri araçta şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ve Er Halil Seltan’ın (21) cenazeleri Konya’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Astsubay Uğur Malatya’ya Er Seltan ise Hatay’a uğurlandı. Askeri aracın çarptığı TIR sürücüsü Bayram Ali Türkkol ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şehitlerin erzak alımı için kent merkezine doğru geldiği belirtildi.

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Şehitler memleketlerine uğurlandı! TIR sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Konya-Adana karayolu üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, askeri personeli taşıyan araç, yoğun sis nedeniyle önlerinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve İkmal Er Halil Seltan kaza yerinde şehit olurken 2 askerde yaralandı.

'MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR'

Şehit askerler için Konya Havalimanında tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Özgeçmişlerinin okunması ve duanın ardından şehitlerin cenazeleri askeri uçakla memleketlerine gönderildi. Harun Uğur'un cenazesi Malatya'ya Er Seltan ise Hatay'a uğurlandı. Şehitlerin erzak alımı ve bazı idari işler için kent merkezine geldikleri belirtildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ SERBEST

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Ali Türkkol ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkkol adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Şehitler memleketlerine uğurlandı! TIR sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı
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