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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Şehitler unutulmaz

İHA
Şehitler unutulmaz
1993 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği her yıl düzenlenen anma programında okullara yapılan yardımlara devam etti. Önceki senelerde Gazi İlköğretim Okuluna maddi desteklerde bulunan dernek, bu senede ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oldu. Ayrıca şehidin annesi Gülbeyaz ve şehidin kardeşi Erol Şentürk tarafından okula bağışta bulunurken, Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesine de Selahattin Aşkın İnşaat Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Aşkın tarafından da öğrencilerin beden dersi için soyunma odalarının yapımında kullanılmak üzere inşaat malzemeleri ile bağışta bulunularak eğitime destek sürdürüldü.

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Şehitler unutulmaz
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