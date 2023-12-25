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Giriş Tarihi: 26.12.2023

‘Şehitlerimiz ve Filistin için buruk bayram yaşıyoruz’

MEHMET NAYIFOĞLU
Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
‘Şehitlerimiz ve Filistin için buruk bayram yaşıyoruz’
Süryaniler, Hıristiyanların ilk dini bayramı olan ve Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen 'Yaldo' Doğuş Bayramı'nı kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mort İşmuni Kilisesi'nde ayin düzenlendi. İlahiler ve İncil'den bölümlerin okunduğu ayinde Hz. İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına çıralar yakıldı. Ayinin ardından konuşan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, "Bayramın ismi güzeldir, iyidir, anlamı çok büyüktür. Ama maalesef bu sene bayramı buruk kutluyoruz. Çünkü kalbimiz, şehitlerimiz ve Filistin için acı dolu. Bundan dolayı bayramı tam anlamıyla kutlayamıyoruz.



Bu bayramın ülkemize, Ortadoğu'ya, tüm insanlığa kardeşlik, sevgi, barış, huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. Artuklu ilçesinde tarihi Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinde de Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması canlandırıldı. Mum yakılarak, Gazze'de yaşanan katliam başta olmak üzere bütün dünyada devam eden savaşların sona ermesi için Süryanice ve Türkçe ilahiler ile dualar okunarak barışın sağlanması temenni edildi. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerlere değinen Akyüz, "12 şehit verdik. Mutluluğumuzla birlikte aynı zamanda yas da tutmaktayız. Devletimizin, bütün insanlarımızın başı sağ olsun. Gazze'de yapılan katliamları kınıyoruz. İnsanlığın buradaki savaşa yüksek sesle artık tepki göstermesi gerekiyor" dedi.

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‘Şehitlerimiz ve Filistin için buruk bayram yaşıyoruz’
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