Şehitlerin adını kütüphanelerde yaşatıyor

İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Emre Horoz'un (24) babası Mustafa Horoz, şehitlerin adını taşıyan 30'uncu kütüphaneyi açmaya hazırlanıyor. Konya'da yaşayan baba Mustafa Horoz, 2.5 yıl önce kütüphanelerin yapımına destek veren gönüllülerden oluşan gruba dahil oldu. Bugünden sonra hayatı tamamen değişen Horoz, bazı projelerde koordinatörlük yaptı, bazı projeleri ise kendi imkânı ve gönüllülerin desteği ile gerçekleştirdi. Çoğunluğu üniversitelilerden oluşan birçok gencin de destek verdiği grupla, bugüne kadar Konya başta olmak üzere Erzurum, Samsun ve Hakkâri gibi illerdeki okullarda şehitlerin adının verildiği 29 kütüphane açan Mustafa Horoz, büyük oranda tamamladığı 30'uncu kütüphaneyi önümüzdeki günlerde Konya'da açmaya hazırlanıyor.