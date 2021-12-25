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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Şehitlerin hatırası bu parkta yaşayacak

Şehitlerin hatırası bu parkta yaşayacak
BURSA'DA Yıldırım Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Şehitler Parkı' törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak, 1984'te Bulgaristan'da zorunlu asimilasyon sırasında Bulgar zulmüne direnirken çıkan olaylarda şehit edilen Türkan Feyzullah, Ayşe Mollahasan ve Musa Yakup başta olmak üzere tüm şehitlerimizin anısını yaşatmak için parkımızın adını 'Şehitler Parkı' koyduk. Hepsini rahmetle yâd ediyorum. 'Yunus Emre Şehitler Parkı'nın çocuklarımızın milli bir bilinçle yetişmesine katkı sağlamasını ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bulgaristan Türklerinin direniş sembolü olan Türkan bebeğin ağabeyi Turhan Öztürk de "Umarım böyle acılar bir daha hiç yaşamaz" diye konuştu. İHA

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Şehitlerin hatırası bu parkta yaşayacak
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