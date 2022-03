Şehitlerin isimleri ağaçlarda yaşayacak

Hedeflerinin Şahinbey'de her yeri yeşil hale getirmek olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ağaç dikimi mevsimi geldi. Şahinbey Belediyesi olarak, şu ana kadar 3 milyon 800 bin fidan diktik. Şimdi ise 26 bin yetişmiş ağacın Mavikent Mahallemizde dikimine başladık. Bugün, bu alana bin 71 adet yetişmiş ağaç dikiyoruz. Bu mahallemizin bir özelliği de şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz için yaptığımız konutların burada bulunuyor olması. Bizde her ağaca bir şehidimizin ve gazimizin ismini vererek, gönlümüzde yaşattığımız şehitlerimizin isimlerini dikilen ağaçlarda da yaşatıyoruz. Ağaç dikimimiz her taraf yemyeşil oluncaya kadar sürecek" dedi.

Şehit Annesi Fatma Yağmur, oğlunun ismini taşıyan ağacı bakarak büyüteceğini belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere ev yaptı. Evlerimizin yanında şimdi çocuklarımızın ismini taşıyan ağaçlar dikiyor. Allah kendisinden razı olsun. Bu ağacın gelip bakımını yapar sular severim. Gözüm sürekli bu ağacın üzerinde olur. Oğlumun adını yaşatıyorlar. Mehmet Tahmazoğlu benim evladım gibi Rabbim kendisini incitmesin" diye konuştu.

Şehit babası Ahmet Çıkın ise şehitler adına yapılan ağaç dikiminden dolayı çok duygulandığını belirterek, "Oğlumun isminin verildiği ağaç tam evimizin karşısında. Balkondan ben bu ağacı izler gelir suyunu verir bakımını yaparım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.