Şehitlerin isimleri anıt ağaçta yaşıyor

Orman Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet tarihi boyunca yangınlarla mücadele sırasında şehit olan 143 kahramanın isimlerini Antalya'da bulunan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası girişindeki anıt ağaçta yaşatacak. Aralarında pilot, orman mühendisi ve işçilerin de yer aldığı orman şehitlerinin isimleri, hayatlarını kaybettikleri il ve yılının yazıldığı plakalarla, 400 yaşındaki meşe palamuduna çakılıyor. Şehitler arasında 2012'de Muğla'da düşen Rus yangın söndürme helikopteri pilotu Alexandre Gavrılov ile Rus teknisyen Sergey Khorokhor da yer alıyor.