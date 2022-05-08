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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Şehitlerine koştular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şehitlerine koştular
İstanbul Edirnekapı Şehitliği her anneler gününde olduğu gibi bu anneler gününde de yine evlatları şehit olan anneleri ağırladı. Şehit Asteğmen Murat Baydili'nin annesi Elif Baydili "Terhisine 6 ay kala o hainler tonlarca bomba ile evladımı, şehit etti. Evladım bana gelemedi, ben ona geldim" dedi. Şehit Abdullah Yüksel'in annesi Nezahat Yüksel ise "Beni her anneler gününde arardı. 4 oğlum vardı biri şehit oldu" dedi. Trabzonlu Şehit Murat Çavdar'ın ise sevenleri kabrine Trabzonspor renklerinden oluşan bir örgü asarak şampiyonluk müjdesi verdi.

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Şehitlerine koştular
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