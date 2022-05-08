Şehitlerine koştular

İstanbul Edirnekapı Şehitliği her anneler gününde olduğu gibi bu anneler gününde de yine evlatları şehit olan anneleri ağırladı. Şehit Asteğmen Murat Baydili'nin annesi Elif Baydili "Terhisine 6 ay kala o hainler tonlarca bomba ile evladımı, şehit etti. Evladım bana gelemedi, ben ona geldim" dedi. Şehit Abdullah Yüksel'in annesi Nezahat Yüksel ise "Beni her anneler gününde arardı. 4 oğlum vardı biri şehit oldu" dedi. Trabzonlu Şehit Murat Çavdar'ın ise sevenleri kabrine Trabzonspor renklerinden oluşan bir örgü asarak şampiyonluk müjdesi verdi.