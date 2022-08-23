Haberler Yaşam Haberleri Şehitlik iptal edilince memuriyet hakkı da gitti
Giriş Tarihi: 24.8.2022

Şehitlik iptal edilince memuriyet hakkı da gitti

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Şehitlik iptal edilince memuriyet hakkı da gitti
Şerafettin Karataş 32 yıl önce Mersin'de sağlıklı raporuyla başladığı vatani görevi sırasında nöbet tutarken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak "akut lösemi" yazıldı. Ailesi şehit sayılmayan evlatları için hukuk mücadelesi başlattı. Bu mücadele, 30 yıl sonra internette gördükleri bir emsal kararla mutlu bitti. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Şerafettin Karataş'ın "şehit" olduğuna karar verdi. Devlet, oğlu İbrahim Karataş'a Maliye'de, şehidin kardeşi İsmail Karataş'a ise Aile ve Sosyal Hizmetler'de memuriyet hakkı tanıdı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 'şehitlik kararını' üst mahkemeye taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, SGK'nin itirazını kabul etti ve "Akut lösemiden kaynaklanan ölümün bünyesel olduğu ve askerlik vazifesinin neden ve etkisiyle meydana gelmediği sonucuna varılmıştır" diyerek şehitlik kararını iptal etti. Şehidin oğlu İbrahim Karataş ve kardeşi İsmail Karataş 'Şehit jandarma er' yazdırdıkları Şerafettin Karataş'ın mezarının başında "Bizi memuriyetten çıkardılar. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
YKS EK TERCİH 2022 ÖSYM AİS ile başlayacak! YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
KYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB ile 2022 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri
Emekli promosyonu veren bankalar ile hesaplar 8 bin TL üzerinde! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
E devlet isim değiştirme başvurusu nasıl yapılır, kaç günde sonuçları? E devlet isim değiştirme ile ad soyad değişikliği
Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitlik iptal edilince memuriyet hakkı da gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA