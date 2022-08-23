Şehitlik iptal edilince memuriyet hakkı da gitti

Şerafettin Karataş 32 yıl önce Mersin'de sağlıklı raporuyla başladığı vatani görevi sırasında nöbet tutarken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak "akut lösemi" yazıldı. Ailesi şehit sayılmayan evlatları için hukuk mücadelesi başlattı. Bu mücadele, 30 yıl sonra internette gördükleri bir emsal kararla mutlu bitti. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Şerafettin Karataş'ın "şehit" olduğuna karar verdi. Devlet, oğlu İbrahim Karataş'a Maliye'de, şehidin kardeşi İsmail Karataş'a ise Aile ve Sosyal Hizmetler'de memuriyet hakkı tanıdı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 'şehitlik kararını' üst mahkemeye taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, SGK'nin itirazını kabul etti ve "Akut lösemiden kaynaklanan ölümün bünyesel olduğu ve askerlik vazifesinin neden ve etkisiyle meydana gelmediği sonucuna varılmıştır" diyerek şehitlik kararını iptal etti. Şehidin oğlu İbrahim Karataş ve kardeşi İsmail Karataş 'Şehit jandarma er' yazdırdıkları Şerafettin Karataş'ın mezarının başında "Bizi memuriyetten çıkardılar. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz" dedi.