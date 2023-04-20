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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Şehitlikler doldu taştı: Dualarımız şehitlerimiz için

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şehitlikler doldu taştı: Dualarımız şehitlerimiz için
Yurdun dört bir yanında şehitlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram arifesinde şehit yakınlarıyla doldu taştı.
Kimi oğlunu, kimi babasını, kimi eş dost ve akrabasını ziyarete geldi. Ramazan Bayramı öncesi Konya Askeri ve Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Törene il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, dualar edilip Kuran-ı Kerim okundu. Şehit yakınları ise mezarların başında gözyaşlarına hâkim olamadı.
Duygu dolu anların yaşandığı şehitliğe ziyarete gelen aileler, Kuran okuyup dua etti.

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Şehitlikler doldu taştı: Dualarımız şehitlerimiz için
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