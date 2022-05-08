Şehitlik’te Anneler Günü: Onlar gelmedi, anneleri ziyarete gitti

Evlatları kendilerine gelemeyince çiçek alıp onların mezarları başına giden şehit anneleri buruk anneler günün şehitlikte onlara dua ederek geçirdi. Hakkari Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın 2016 yılında patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan piyade Asteğmen Ömer Baydili'nin annesi Elif Baydili; "Evladım bana gelemedi ben ona çiçekler aldım geldim. Rabbim bize bu acıyı yaşatanların yanına bırakmasın. Her anneler gününü burada evladımın yanında geçiriyorum" dedi.

İstanbul Edirnekapı Şehitliği her anneler gününde olduğu gibi bu anneler gününde de yine evlatları şehit olan anneleri ağırladı. Hüzünlü ve buruk bir anneler günü yaşayan şehit anneleri kendileri gelemeyen evlatlarının yanına ziyarete geldi. Onlarca şehit annesi ellerinde çiçek ve kuranı Kerim ile şehitliğe gelip Kuran okudu dualar etti. Hakkari Şemdinli'de bundan 6 yıl önce terör örgütü PKK'nın patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Elazığlı Asteğmen Murat Baydili'nin annesi Elif Baydili evladım bana gelemedi ben ona geldim dedi.

"5 TON BOMBA İLE OĞLUMU ŞEHİT ETTİLER"

Şehit Annesi Elif Baydili; "Terhisine 6 ay vardı o hainler tonlarca bomba İle evladımı, evlatlarımızı şehit ettiler. Allah onların yanına bırakmasın. Anneler gününde buraya geliyorum ona çiçek getiriyorum. Dua ediyorum bizim günümüzde böyle geçiyor. Şehit oldu onun yeri rahat ona bunu yapanların yeri rahat olmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

"4 OĞLUM VARDI BİRİ ŞEHİT OLDU"

Şırnak'ta 2007 yılında şehit olan şehit Abdullah Yüksel'in annesi Nezahat Yüksel ise; " Bugün anneler günü onu ziyarete geldim. Anneler gününde bayramda aklıma her geldiğinde hemen oğlumun yanına geliyorum. Beni her anneler gününde arardı yanıma olurdu. Artık olamayacak. O gelmedi ben geldim yanına. 4 oğlum vardı biri şehit oldu" dedi.

"27 YILDIR HER ANNELER GÜNÜ GELİYORUM"

Bingöl'de 1995'te şehit olan Ayhan Kocaman'ın annesi ise 27 yıl oldu oğlum gideli. Ben onsuz her anneler günü buradayım. Ablası yeğenleri onu ziyarete geldik dedi.