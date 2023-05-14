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Giriş Tarihi: 14.5.2023 18:19 Son Güncelleme: 14.5.2023 20:01

Şehitlikte buruk anneler günü

İstanbul'da Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Onlarca şehit annesi evlatlarının kabri başında dualar edip Kuran-ı Kerim okudu. "Onlar bize gelmedi biz onlara geldik" diyen gözü yaşlı şehit anneleri evlatlarının mezarına karanfil bırakıp sulayıp yıkayarak dua ettiler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şehitlikte buruk anneler günü

İstanbul'da Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Onlarca şehit annesi evlatlarının kabri başında dualar edip Kuran-ı Kerim okudu. Anneler gününü buruk geçirdiklerini belirten 2007 yılında Şırnak'ta vatani görevini Çukurcadaki operasyonda şehit olan Piyade Er Abdullah Yüksel'in annesi Nezahat Yüksel, "Hemen hemen her gün geliyorum. Evlat acısı unutulmuyor yürekten çıkmıyor. Bugün anneler günü olması nedeniyle oyumu kullanıp oğlumun mezarının başına koştum. 4 çocuğumun en küçüğüydü. Evlat acısı yıllardır yüreğimi yakıyor. Bir tarafta vatan millet diyen diğer tarafta oğlumuzun şehit olmasına neden olan PKK'lıların desteklediği parti var. Bir daha annelerin ağlamaması için hangisi gelirse o hayırlı olsun"dedi

"ABİMİ ŞEHİT VERDİKTEN SONRA ANNEM HER GÜN AĞLADI. ARTIK ANNELER AĞLAMASIN"

Şırnak'ın Cudi dağında 1996 yılında yaşını büyüterek gittiği vatani görevde PKK örgütünün döşediği mayının patlaması sonrasında şehit olan Ecevit Aslan'ın ablası Sabriye Aslan, "Abim vatani görevini yaparken şehit oldu. Annem yıllarca abimin acısını unutmadı. O günden sonra benim şehidim var düğünlere ve eğlencelere katılmadı. Bir süre öncede annem ve babam hayatlarını kaybettiler. Bugün anneler günü bende abimin mezarına bir anne olarak geldim. Yıllardır kardeş acısı çektim. Kardeşçe yaşamak varken insanlarımız yakınlarımız kimlerin çıkarına alet olan insanlar yüzünden hayatlarını kaybediyor. Annelerin ciğerleri yanıyor. Annem abimi kaybettikten sonra her gün ağladı. Artık anneler ağlamasın. İnşallah bu terör biter de artık anneler ağlamaz" dedi.

"HALA BU TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERİP ALKIŞLAYANLAR VAR"

Tuncelide görev yaparken terhisine 17 gün kala şehit olan Er Hacı Alkan'ın mezarı başına gelen dayısı Feramuz ve Elif Söyler ile Ahmet Zeynep Söyler, "Kız kardeşimiz Fatma Alkan'ın oğlu biz dayısıyız. Annesi gelemedi. Bugün anneler günü olduğu için mezarda tek bırakmak ve annesiz bırakmak istemedik. Dualar edip toprağını suladık. Oylarımızı kullandık. Hala bu terör örgütüne destek verip alkışlayanlar var. Uyanık olup oyunlara gelmememiz gerekir yoksa daha çok anaların yüreği yanar. Artık yeter analar ağlamasın yürekler yanmasın" dediler.

ŞEHİT MEZARLARINA MEKTUP BIRAKILDI

Anneler Giünü nedeniyle Bir vatan bin kahraman sloganı ile Türk Silahlı kuvvetleri tarafından Edirnekapı'daki şehitliklerde yatan şehitlerin mezarlarına şehit emanetlerimize yazılı mektup bırakıldı. Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Akansel'in mezarı ile birlikte bütün mezarlara , "Anne sen bu vatan için canını feda eden bir şehidin annesisin Sen şahadetin en yüksek mertebesi ile şereflenen bir annesin " satırları yer aldı.

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Şehitlikte buruk anneler günü
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