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Giriş Tarihi: 2.5.2022 10:18 Son Güncelleme: 2.5.2022 10:37

Şehitlikte buruk bayram

BEKİR COŞKUN
Şehitlikte buruk bayram

Mersin Vali Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehitlikte düzenlenen programda şehit aileleri ile bir araya geldi.

Mersin'de Ramazan Bayramı münasebetiyle şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi. Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, kent protokolü, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ziyarette, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından okunan duanın ardından Vali Su, şehit kabirlerine karanfil bırakarak şehit ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan Bayramı münasebetiyle aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek şehit aileleriyle bayramlaştıklarını belirten Vali Ali İhsan Su, "Birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın, kaynaşmamızın en önemli unsurlarından bir tanesi bayramlarımızdır. Bu bayramda da şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Küçüklerimizi sevindirerek akraba, dost ve yakınlarımızla bir araya geleceğiz. Bayramın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Bu duygularla bütün Mersinli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlıkla, afiyetle, huzurla girmeyi temenni ediyorum" dedi.

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Şehitlikte buruk bayram
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