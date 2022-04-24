Şehriban Tokuştepe cinayeti yine ’faili meçhul’ kaldı

Şehriban Tokuştepe, 15 Aralık 2015'te Ankara, Yenimahalle'deki evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Sağlık ekipleri Tokuştepe hakkında 'normal ölüm' raporu düzenlerken oğlu Orhan Pala, annesinin mezarının açılarak otopsi yapılması talebinde bulundu. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı otopside, Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ancak katil zanlısı bulunamayınca soruşturma dosyası, faili meçhul cinayet olarak rafa kaldırıldı. 3 yıl sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde olayı aydınlatmak amacıyla özel ekip kuruldu. İkisi Tokuştepe'nin oğlu, biri olayın şüphelisi olmak üzere 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

OĞLU ARKADAŞINI SUÇLADI

Tokuştepe'nin oğlu Batuhan Çobancık, ifadesinde arkadaşı Doğan Sevilgen'in annesinin evine gelip gittiğini ve annesinin 10 bin liralık birikiminden bilgisinin olduğunu söyledi. Sevilgen'in borcunu ödemek için kendisine birilerini soymaktan bahsettiğini anlatan Çobancık, Sevilgen'in olay günü kendisinden sürekli annesini aramasını istediğini, bu nedenle bu kişiden şüphelendiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Doğan Sevilgen hakkında "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

BERAAT KARARI

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan Sevilgen, suçlamaları kabul etmeyerek "Cenazeden sonra da Batuhan ile görüşmemiz devam etti, benden şikayetçi olunduğundan hiç haberim olmadı. Öğrenince Batuhan'ın yanına gittim, 'benden niye şikayetçi oldunuz, ben sana o kadar iyilik yaptım' dedim. Batuhan da bana 'ben şikayetçi olmadım, Orhan abim şikayetçi oldu' dedi ve abisine hakaret etti" diye konuştu.

Mahkeme Sevilgen'in beraatine karar verirken, gerçek fail ya da faillerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.





YETERLİ DELİL YOK

Mahkemenin gerekçeli kararında, Sevilgen'in suçu işlediğine dair yeterli bir sebep bulunamadığı, çelişkili beyanların ise aradan geçen zamandan kaynaklandığını belirtildi. Kararda, "Sanığın maddi sıkıntıdan kurtulmak için maktulü öldürdüğü iddiasının mesnetsiz olup, öldürmeye delil teşkil etmeyeceği anlaşılmıştır" denildi.