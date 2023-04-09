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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Şehrin çocukları’ çocukların gülen yüzü oluyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Şehrin çocukları’ çocukların gülen yüzü oluyor
Konya'da yaşları 20 ile 30 arasında değişen biri kadın 4 arkadaş, 4 yıl önce çocuklar için ne yapabileceklerini düşünürken, 'Şehrin çocukları' adını verdikleri sosyal medya grubunu kurdu. İsimleri ve kim oldukları bilinmeyen bu gençler, kendilerine katılan 40 kadar gönüllü ile birlikte o günden bu yana çocukların kalplerini fethediyor. Bugüne kadar binlerce çocuğun ayakkabı, mont, kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak kalplerine dokunan ve yüzünü güldürdü. Bazen bir köy okulunda çocuklara film izlettirirken, bazen palyaço kılğında çocuklarla oyun oynarken, bazen de onlara küçük hediyeler dağıtırken görünün gurupta, daha önce gurupta gönüllü olan bir kişi, Ilgın İlçesine bağlı Çatak köyüne öğretmen olarak atandı. Daha önceki öğretmenlerinin bilgisayardan film açıp çocuklara izlettirdiğini, çocuklarında bunu sinema olarak bildiğini fark eden öğretmen, durumu 'Şehrin Çocukları'na bildirdi. Hemen harekete gecen Şehrin Çocukları, 'sinemaya ulaşmayan çocuk kalmasın' sloganıyla hayata geçirdikleri 'köy sinemaları projesi'ni devreye soktu. Köyde sinema ortamı oluşturan Şehrin Çocukları, köyün çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Amaçlarını, 'Yeryüzünde kalbine dokunmadığımız çocuk kalmayıncaya kadar savaşmak' olduğunu belirten gurup, "Onlar güldükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Biz, onlar için varız. Şehrin çocukları olarak onların yanında oymaya devam edeceğiz" diyor.

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‘Şehrin çocukları’ çocukların gülen yüzü oluyor
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