Haberler Yaşam Haberleri Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar
Giriş Tarihi: 10.1.2022 13:31

Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar

İHA
Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kişinin bıçaklandığı olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kalabalık grubun kentin en işlek yerinde ellerinde bıçaklarla dehşet saçması görüntülerde yer alıyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A. ve E.E., kendilerini takip eden bir grup tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan gençleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan gençler Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Gençlerin bıçakla anları ve zanlıların çevreye yaşattıkları korku güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin yolda yürüdükleri ve arkalarından kızların da içinde bulunduğu grubun takip ettiği görülüyor. Arkada yürüyen zanlılardan birisi çıkardığı bıçağı önünde yürüyen gence hiç bir şey söylemeden saplıyor. Bir başka zanlı da önce diğer şahsa yumruk atıyor. Yere düşen genç hem bıçaklanıyor, hem de tekmeleniyor. Elinde bıçak olan zanlılardan biri kalabalığı üzerine koşarak dehşet yaşatıyor. Zanlıların daha sonra hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştıkları görülürken, yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yapıyor.
Polis ekipleri kaçan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
HDP Milletvekili Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkmıştı! AK Partili Özkan: Gerekeni yapacağız...
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Cihat görevden alınmalı
‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’
İngiltere’de aşı karşıtları ordu kurdu! Eski askerlerin savaş çağrısı kamerada
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA