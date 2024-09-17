Şehrin göbeğinde kangal dehşeti

İSTANBUL Ataşehir'de bir gıda şirketine ait kangal köpeği dehşete yol açtı. Küçükbakkalköy Mahallesi Nergis Sokak'taki bir sitede yaşayan Leyla Kezer, sitede bir kişinin site içerisinde köpek gezdirmesini istememesi nedeniyle Poddle cinsi minik köpeği Toffee'yi geçen pazar günü akşam saatlerinde her zaman yaptığı gibi dışarı çıkardı. Ancak sadece birkaç adım sonra, bir yemek şirketine ait kangal köpeği, küçük köpeğe saldırdı ve art arda ısırmaya başladı. Leyla Kezer iki köpeği ayırmak istese de başarılı olamadı. Bir süre sonra ise köpeğin sahibi elinde tasmayla geldi ve güçlükle oradan uzaklaştırdı. Ancak minik köpek kurtarılamadı. Korkunç anlara tanık olan ve köpeğini kaybeden Leyla Kezer de fenalaştı. Kalp krizi geçiren Kezer apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Leyla Kezer'e anjiyo yapıldı. Kezer operasyonun ardından yeniden tedbir amaçlı yoğun bakım servisine alındı. Saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulmasına rağmen ailesinin biricik üyesi köpeğini kaybetmenin üzüntüsüyle yıkılan Leyla Kezer dün taburcu oldu. Toffee ise Beykoz'da hayvan mezarlığına gömüldü. Öte yandan Leyla Kezer'in eşi avukat Çetin Kezer, iki hafta önce de uyarmasına rağmen önlem almayan işyeri yetkilisi Engin Vural'dan davacı ve şikâyetçi oldu.