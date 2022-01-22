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Giriş Tarihi: 22.1.2022 15:32 Son Güncelleme: 22.1.2022 15:43

Şehrin göbeğinde silahlı bıçaklı kavga

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Şehrin göbeğinde silahlı bıçaklı kavga

Antalya’da Halis Aydoğmuş (38)  ve Yılmaz Süslü (41) adlı iki arkadaşın tartışmasında kan aktı. Kavgada arkadaşlardan birisi arkadaşını bıçaklarken diğeri ise kurşun yağmuruna tuttu. Polisi alarma geçiren olay Kepez İlçesi Rasim Kaplan Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce aralarında tartışma çıkan Halis Aydoğmuş ve Yılmaz Süslü kaldırım üzerine karşı karşıya geldi.

İkili arkadaş arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Halis Aydoğmuş arkadaşına bıçakla saldırdı. Bunu gören Yılmaz Süslü ise belindeki ruhsatsız 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. İkili kanlar içinde yere yığıldı.

AĞIR YARALANDILAR

Her iki arkadaş Halis Aydığmuş ve Yılmaz Süslü ağır yaralanırken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk olarak olay yerinde müdahale etti. Şahıslardan Halis Aydoğmuş Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralı Yılmaz Süslü ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki kişinin de kan kaybı nedeni ile durumlarını ağır olduğu bildirildi.

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Şehrin göbeğinde silahlı bıçaklı kavga
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