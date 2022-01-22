Şehrin göbeğinde silahlı bıçaklı kavga

İkili arkadaş arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Halis Aydoğmuş arkadaşına bıçakla saldırdı. Bunu gören Yılmaz Süslü ise belindeki ruhsatsız 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. İkili kanlar içinde yere yığıldı.

AĞIR YARALANDILAR

Her iki arkadaş Halis Aydığmuş ve Yılmaz Süslü ağır yaralanırken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk olarak olay yerinde müdahale etti. Şahıslardan Halis Aydoğmuş Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralı Yılmaz Süslü ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki kişinin de kan kaybı nedeni ile durumlarını ağır olduğu bildirildi.