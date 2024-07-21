Şehrin ortasında dehşeti yaşadı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çalıştığı dükkândan çıkan Gamze Turan yan tarafta bulunan bir diğer iş yerine geçeceği sırada kapı önünde uzanan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gamze Turan öğlen saatlerinde dükkândan çıkarak yan tarafta bulunan diğer iş yerine geçeceği sırada kapı önünde uzanan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Turan hemen hastaneye giderek aşı oldu. Dükkân önünde sürekli duran köpeğin daha öncede birçok kişiye saldırıldığı öğrenildi. Sokak köpeğinin Gamze Turan'a saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören Mesut Talha Kılıç "İçeride dükkândaydım ben, bir anda bağırış sesi geldi.Baktım kapının önüne bizim yan taraftaki komşumuzun elemanının bacağından ısırmış köpek. Köpek gelmiş buraya dükkânın önüne, burası kapalı bir yürüyüş caddesi. Köpekleri, hayvanları seviyoruz kimseyi de kınamıyoruz. Ama böyle toplum alanlarında köpekler olmuyor, yani daha sağlıklı yerlerde bakılması iyi olur. Allahtan çok kötü bir şey olmadı, en azından o gün yine hastaneye yetiştirdik.Aşılarını vurdurduk şu an sağlık durumu da gayet yerinde ama dediğim gibi biraz daha önlem alınması çok daha iyi olur. Daha önce de birkaç kişiye saldırdı burada. Hatta genellikle çocuklara saldırıyorlar. Kendi boyutlarında gördükleri için, psikolojisi bozuk köpekler saldırıyorlar.'' şeklinde konuştu.