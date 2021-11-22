Haberler Yaşam Haberleri Şeht polis toprağa verildi, cenaze namazını babası kıldırdı
Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:31 Son Güncelleme: 22.11.2021 14:44

Şeht polis toprağa verildi, cenaze namazını babası kıldırdı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Şeht polis toprağa verildi, cenaze namazını babası kıldırdı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Söğütlü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı rutin uygulama sırasında dur ihtarına uymayan alkollü bir sürçünün çarpması sonucu şehit olan 40 yaşındaki polis Yusuf Ceylan’ın cenazesi memleketi olan Samsun’un alaçam ilçesinde toprağa verildi.

Trabzon'da trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz bir kişinin çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybeden şehidin naaşı sabah saatlerinde baba ocağının bulunduğu Samsun'un Göçkün Mahallesi'ne getirildi. 3 kız çocuk babası Ceylan'ın baba ocağında helallik alınması sırasında babası annesi Hamide ve babası İlyas Ceylan'ın ayakta durmakta zorlandığı gözden kaçmadı.

Şehidin büyük kızı Elif Sena babasının polis montunu giyerek ortanca kızı Eslem Ceyşan ise polis şapkasını takarak cenazeye katıldı. Şehidin 1 yaşındaki kızı Melih Nare ise babasına annesinin kucağında veda etti.

Şehidin babası emekli imam İlyas Ceylan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Müftüden izin alarak oğlunun Alaçam Merkez Sadibey Camii'ndeki cenaze namazını kıldırdı ve helallik aldırdı. Baba İlyas Dağlı, cenazeye katılan herkese teşekkür ederek " benim oğlumun ömrü bu kadarmış. Allah çocuklarına eşine geride kalanlara uzun ömür versin. Hepinizin çocuklarına sağlıklı bir yaşam nasip etsin. Ben oğlumdan razıyım. Alla ta razı olsun. İyi bir evlat iyi bir baba idi" dedi.

Cenazede, Şehit Polis Memuru Yusuf Ceylan'ın eşi Havva, annesi Hamide, kızları Elif Sena, Eslem ve Melih Nare Ceylan da gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi, Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göçkün Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şehidin yakınlarını teselli etti.

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Şeht polis toprağa verildi, cenaze namazını babası kıldırdı
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