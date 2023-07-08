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Giriş Tarihi: 8.7.2023 04:47

Şeker hastası genç evinde ölü bulundu

Karabük'te iki gündür haber alınamayan 27 yaşındaki genç evde yatağının yanında ölü bulundu. Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak

İHA
Şeker hastası genç evinde ölü bulundu

Olay 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta meydana geldi. Adnan Almalı (27) isimli gençten iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan vatandaşlar Almalı'yı yatağının yanında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Almalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şeker hastası genç evinde ölü bulundu
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