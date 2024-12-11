Şeker hastası genç kız otel odasında ölü bulundu

İstanbul'da Gaye Akel isimli genç kız, sevgilisi Cemal A. ile buluşup toplu taşıma kullanarak Arnavutköy'deki otele gitmek için yola çıktı. Çift yol güzergâhında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladı. Daha sonra otele geçen çift odalarına çıktı. Odada bir müddet vakit geçirdikten sonra Gaye Akel'in tekrar fenalaşması üzerine Cemal A. ile birlikte eczaneye giderek insülin alıp otele döndü. Sabah uyandığında kız arkadaşının nefes almadığını fark eden Cemal A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Polis ölümle alakalı inceleme başlattı. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, Cemal A. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.