Şeker Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Şeker Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Şeker Kanyonu, bitki örtüsü ve doğa sporlarına elverişli arazi yapısı sebebiyle binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte. Yenice Ormanları içerisinde bulunan, endemik bitki örtüsünün olduğu muhteşem bir doğal manzaraya olan bu kamp alanı Türkiye'nin en büyük ormanları içerisinde yer alıyor. Bu kanyona gidebilmek için Şeker Kanyonu nerede, nasıl gidilir ve Şeker Kanyonu giriş ücreti ne kadar, ne zaman gidilir sorularını yanıtlamakta fayda var.

Şeker Kanyonu Nerede?

Şeker Kanyonu Karabük- Yenice yolu üzerindedir. Doğası gereği birçok doğa sporunun yapılabileceği bu alan ortalama 100 metre yüksekliğe sahiptir. Kanyonun ileri ki kısımlarında yükseklik ortalama 250 metreye kadar çoğalmaktadır. Zorlu geçişleri, özel yolu ve yüzme alanlarıyla kişilerin oldukça dikkatini çeken bu alan özellikle doğa sporları yapmak isteyen kişiler için oldukça elverişli bir alandır. Etrafında kaya tırmanışı yapabileceği, doğa harikası olan bu yer aynı zamanda da kamp, rafting ve dağcılık gibi doğa sporları da yapabileceğiniz bir alandır.

Şeker Kanyonu Nasıl Gidilir?

Bölgeye Karabük üzerinden ulaşım sağlayabilir ve Yenice'ye vardıktan sonra, toplu taşıma araçları vasıtasıyla da ulaşım yapılabilmektedir. Ayrıca bireysel araçlar üzerinden de bölgeye ulaşım sağlamak mümkün. 35 kilometrelik yol yaklaşık olarak yarım saat sürüyor. Aynı zamanda havaalanını kullanmak isteyenler en yakın Zonguldak-Çaycuma üzerinden ulaşım sağlayabilir. İstanbul'dan gelecekler ise farklı güzergâhları karayolu eşliğinde değerlendirebilir ve rahatlıkla ulaşım sağlayabilir. Bolu - Gerede - Eskipazar ve Karabük üzerinden de rahatlıkla ulaşmak mümkündür.

Şeker Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı?

Şeker Kanyonu'na herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır. Dileyen herkes ücretsiz bir şekilde Şeker Kanyonu'na ulaşım sağlayarak ziyaret edebilir. Aynı zamanda arzu eden kişiler ücretli bir şekilde tesislerde kalabilir ya da farklı noktalarda kamp kurabilir. Güvenli bölgeler içerisinde konaklama imkânı sağlayan Şeker Kanyonu, mutlaka gelip görülmesi gereken en önemli doğal güzellikler içerisinde yer almaktadır.

Şeker Kanyonu Ne Zaman Gidilir?

Türkiye'nin en büyük ormanları içerisinde yer alan bu kanyon, her mevsim gidilebilecek özel yapıya sahip bir alandadır. Dört mevsim boyunca kapıları ziyaretçilerine açıktır.